Помогите с аргуменатми в сочинение ЕГЭ. На картинку) Пожалуйста!

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В качестве 1-ого аргумента я написала бы о Штольце, а не об Обломове. О его рациональном использовании времени. А второй аргумент из жизни или можно взять образ Обломова. Рациональное использование времени - это, конечно, хорошо. Но не потеряем ли мы Человека? Вспомним Обломова:"Дайте мне человека!". Таких слов мы не слышим от Штольца. А когда же любоваться природой, миром, который тебя окружает, слушать дыхание осени, поговорить по душам. Или на это тоже нужно выделять время, регламентировать сроки? Если ты согласен, то можешь второй аргумент так и закончить - вопросом.