Много с буквами хлопот,уж такой они народ...но когда с умом ,толково .Их построишь в четкий ряд,Прервратится буквы в слово И с тобой заговорят.О чем говорится в этом стихотворении .Что значит с умом .толково?
Русский язык
Много с буквами хлопот,уж такой они народ...но когда с умом ,толково .Их построишь в четкий ряд,Прервратится буквы в слово И с тобой заговорят.О чем говорится в этом стихотворении .Что значит с умом .толково?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом слове буквы находятся в строго определенном порядке. С умом .толково- правильно,грамотно
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