Много с буквами хлопот,уж такой они народ...но когда с умом ,толково .Их построишь в четкий ряд,Прервратится буквы в слово И с тобой заговорят.О чем говорится в этом стихотворении .Что значит с умом .толково?

Русский язык
Много с буквами хлопот,уж такой они народ...но когда с умом ,толково .Их построишь в четкий ряд,Прервратится буквы в слово И с тобой заговорят.О чем говорится в этом стихотворении .Что значит с умом .толково?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждом слове буквы находятся в строго определенном порядке. С умом .толково- правильно,грамотно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Помогите написать доклад на тему Индия для 2класса кратко самое главное.
Ответить
Окружающий мир
Ребят!! Помогите пожалуйста ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ Ч.С ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ответить
Русский язык
Помогите написать диолог на русском я зыке в котором разговаривают животные
Ответить
Биология
Какие животные живут стаями
Ответить
Математика
Номер один пожалуйста)))))))(где решить уравнение))
Ответить