Один шофёр сделал за день петь рейсы в другой три рейса в каждый рейс перевозили з??рна поровну первый шофёр перевёз на 30 т зерна больше чем второй сколько зерна перевёз каждый шофёр

Математика

Один шофёр сделал за день петь рейсы в другой три рейса в каждый рейс перевозили з??рна поровну первый шофёр перевёз на 30 т зерна больше чем второй сколько зерна перевёз каждый шофёр

Автор: Гость