Один шофёр сделал за день петь рейсы в другой три рейса в каждый рейс перевозили з??рна поровну первый шофёр перевёз на 30 т зерна больше чем второй сколько зерна перевёз каждый шофёр
Математика
Один шофёр сделал за день петь рейсы в другой три рейса в каждый рейс перевозили з??рна поровну первый шофёр перевёз на 30 т зерна больше чем второй сколько зерна перевёз каждый шофёр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый шофер 75 т Второй шофер 45 т
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