Помогите пожалуйста! Пыталась найти ответ в интернете , но неправильно поделено! Помогите срочно! Моток пряжи имеет массу 100г. Найдите длину нити в мотке, если масса 1м проволоки составляет 0.29 г. Ответ округлите до десятых. ...

Гость: Гость:

Таки усе просто 100 / 0,29 = 344.8275 и так далее в бесконечном не повторяющимся периоде. "Округлите до десятых" тобиш 1 знак после запятой, оставляем 344.8 только делить тебе надо скорее всего в ручную. Еслибы после .8 стояла бы 5, то округление обычно идет в сторону повышения, т.е. 0.9, меньше 5 в меньшую сторону. Вопрос думаю не про само деление был.