Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о подготовке к которому идёт речь. «Осенью поднялся ордынский князь Мамай с единомышленниками своими и со всеми прочими князьями ордынскими и со всею силою ордынскою и половецко...

История

Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о подготовке к которому идёт речь. «Осенью поднялся ордынский князь Мамай с единомышленниками своими и со всеми прочими князьями ордынскими и со всею силою ордынскою и половецкою, да ещё к тому же рати нанял бусурман… Также с Мамаем вместе в единомыслии, в единой думе был литовский Ягайло со всею силою литовской и ляхскою (польскою). С ними же в согласии был князь Олег Иванович Рязанский…» 1) битва на реке Сити 2) Грюнвальдская битва 3) Куликовская битва 4) «стояние» на реке Угре

Автор: Гость