Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о подготовке к которому идёт речь. «Осенью поднялся ордынский князь Мамай с единомышленниками своими и со всеми прочими князьями ордынскими и со всею силою ордынскою и половецко...

История
Прочтите отрывок из летописи и укажите событие, о подготовке к которому идёт речь. «Осенью поднялся ордынский князь Мамай с единомышленниками своими и со всеми прочими князьями ордынскими и со всею силою ордынскою и половецкою, да ещё к тому же рати нанял бусурман… Также с Мамаем вместе в единомыслии, в единой думе был литовский Ягайло со всею силою литовской и ляхскою (польскою). С ними же в согласии был князь Олег Иванович Рязанский…» 1) битва на реке Сити 2) Грюнвальдская битва 3) Куликовская битва 4) «стояние» на реке Угре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Куликовская битва 1380г 8 сентября (Битва на Сити весна 1238г; Грюнвальдская битва 1410г (и даже не с Мамаем бились, а с Тевтонским орденом; стояние на Угре 1480г; при условии, что деятельность хана Мамая приходилась на 1361-1380 г)
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