Вопросы: 1. Строение семени. 2. Строение зародыша семени. 3. Расположение питател??ных веществ в семени. 4. Развитие звродышевого корня семяни. 5. Особенности строения и жилкования листьев. 6. Приобладающая жизненная форм...

Гость: Гость:

1. Первоначально семя находиться внутри плода, который защищает его до прорастания. Каждое семя состоит из семянной кожуры, зародыша и запасающих тканей. 2.У всех семенных растений в строении зародыша различают такие части как: зародышевый корешок, зародышевый корешок, зародышевый стебелёк(гипокотиль), зародышевая почечка, 1 и 2 семядоли (зародышевые листья). 3. зародыш расположен между семядолями у двудольных; питательные вещества (крахмал), у однодольных хранятся в специальном эндоспермом. 4.Первичный корешок закладывается ещё в зародыше семени одновременно с почечкой. При прорастании он первым начинает рост. формируя главный корень. Главный корень обладает способностью ветвиться, образуя боковые корни. В ряде случаев боковые ответвления разрастаются настолько интенсивно, что бывает невозможно, выделить главный корень. Кол-во корней у одного экземпляра может быть очень большим. 5.У двудольных сетчатое жилкование; у однодольных - дуговое или параллельное.