Твір на тему:"Без добрих справ немає доброго імені"

Гость: Гость:

Без добрих справ немає доброго імені Кожна нормальна людина хоче, щоб його ім'я називали добрим. Що це означає? Це означає, що ніхто з людей не хоче, щоб про нього думали погано, з гидливістю або повною байдужістю. Як же зробити, щоб про тебе думали і говорили з теплотою? Потрібно робити добрі справи! Якщо у тебе багато грошей, зароблених чесно, твоїм трудом, своїм бізнесом, ти повинен думати і про тих, хто не має можливості заробити на стерпну життя. Потрібно допомагати бідним і убогим, знедоленим і бідним! Навіть якщо в людини мало грошей або зовсім немає зайвої копійки, то й тоді є можливість зробити собі добре ім'я. Адже це так просто! Не відвертатися від ближнього свого ! Допомагати близьким і знайомим і в радості, і в горі! Підняти впав людини! Не плювати в колодязі, з яких доведеться напитися!