Морфологический разбор слов: скромен, с любовью.
Русский язык
Морфологический разбор слов: скромен, с любовью.
Ответ(ы) на вопрос:
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Начальная форма - скромный Часть речи - краткое прилагательное Формы - скромный, скромная, скромною и тд) С любовью Часть речи - С - предлог Любовью Начальная форма - любовь Часть речи - существительное единственное число, женский род, неодушевленное, творительный падеж
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