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(8) 2log(8) 15=.....
Алгебра
(8) 2log(8) 15=.....
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
216,7 вроде так, проверь на вяский случай.
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