Найти площадь квадрата, диагональ которого равна 8 см.
Геометрия
Найти площадь квадрата, диагональ которого равна 8 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ квадрата =а/корень 2, где а -сторона Значит, сторона = 4/корень 2 S= a^2 S = 32 см ^2
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