«Прошло шесть месяцев». (Гл. XXVIII). Как сложились судьбы героев? Кто счастлив, покоен, кто – нет? Много ли вспоминают они о Базарове?

Литература
«Прошло шесть месяцев». (Гл. XXVIII). Как сложились судьбы героев? Кто счастлив, покоен, кто – нет? Много ли вспоминают они о Базарове?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евгений Базаров - главный герой романа "Отцы и дети" Тургенева. Базаров является одним из самых ярких персонажей русской литературы XIX века. В этой статье представлена цитатная характеристика Евгения Базарова в романе "Отцы и дети": описание личности, характера и внешности героя.
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