«Прошло шесть месяцев». (Гл. XXVIII). Как сложились судьбы героев? Кто счастлив, покоен, кто – нет? Много ли вспоминают они о Базарове?

Литература

«Прошло шесть месяцев». (Гл. XXVIII). Как сложились судьбы героев? Кто счастлив, покоен, кто – нет? Много ли вспоминают они о Базарове?

Автор: Гость