«Прошло шесть месяцев». (Гл. XXVIII). Как сложились судьбы героев? Кто счастлив, покоен, кто – нет? Много ли вспоминают они о Базарове?
Литература
«Прошло шесть месяцев». (Гл. XXVIII). Как сложились судьбы героев? Кто счастлив, покоен, кто – нет? Много ли вспоминают они о Базарове?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Евгений Базаров - главный герой романа "Отцы и дети" Тургенева. Базаров является одним из самых ярких персонажей русской литературы XIX века. В этой статье представлена цитатная характеристика Евгения Базарова в романе "Отцы и дети": описание личности, характера и внешности героя.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Математика
Математика