Сочинение о памятнике неизвесного солдата.(не из интернета!!!!!) плиз очень надо

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Сочинение о памятнике неизвесного солдата.(не из интернета!!!!!) плиз очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество безымянных могил оставила война, но память жива о каждом солдате, который не вернулся домой. Неизвестные герои той Великой Войны стоят и безмолвно смотрят в даль, напоминая нашим современникам о людях, чьи подвиги мы так и не узнали,о судьбах, которые навсегда остались в прошлом. Каждый год к таким памятникам возлагаются цветы и произносятся речи памяти о самой страшной трагедии 20 века. Пусть мы не знаем имен тех солдат, что лежат в безимянных могилах, зато знаем, что благодаря им мы живем.
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