Какими причинами Вы можете объяснить медленный рост численности населения в Европе 16 - 17 веках?
История
Какими причинами Вы можете объяснить медленный рост численности населения в Европе 16 - 17 веках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю первая из причин, это постоянные войны из-за религии. Когда католики сжигали гугенотов (протестантов).
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