Осуществите следующие превращения всех упомянутых реакций этан-этилен-этанол- бромэтан- бутан-бутанол-дибутиловый спирт

Химия
Осуществите следующие превращения всех упомянутых реакций этан-этилен-этанол- бромэтан- бутан-бутанол-дибутиловый спирт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6= C2H4+H2 C2H4+H2O= C2H5OH C2H5OH+HBr=C2H5Br+H2O C2H5Br+C2H6= C4H10+HBr 2C4H10+O2=2C4H9OH
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