Боря купил 4 книги все книги без первой стоят 42 руб. без второй 40 руб. без 3 38руб.без 4 36руб.Сколько стоит каждая книга?

Гость: Гость:

Без первой 3 книги = 42 руб без второй 3 книги = 40 руб без третьей 3 книги = 38 руб без четвёртой 3 книги = 36 руб Решение Если мы купим три 1 книги, три 2 книги, три 3 книги и три 4 книги, то нам надо заплатить 42+40+38+36=156 руб. Чтобы узнать сколько стоит один комплект книг 156:3=52 руб.Теперь смотрим, если все четыре книги стоят 52 руб, а без первой 42 руб, значит 1 книга стоит 52-42=10 руб. Если все 4 книги стоят 52 руб, а без 2 книги 40 руб. , значит 2 книга стоит 52-40=12 руб Если все 4 книги стоят 52 руб, а без 3 книги 38 руб. , значит 3 книга стоит 52-38=14 руб Если все 4 книги стоят 52 руб, а без 4 книги 36 руб. , значит 4 книга стоит 52-36=16 руб. Вроде так)