Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
8 ,32,4-это вщаимосвязанные числа?
Математика
8 ,32,4-это вщаимосвязанные числа?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, 2^3 = 8, 2^5=32, 2^2=4
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Русский язык
Разбор словосочетания о красивом цветке
Ответить
Русский язык
Буква щ она звонкая или глухая?
Ответить
Химия
Назвать вещество С(СН2ОН)4
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить пример в столбик 38175 :75
Ответить
Математика
Придумайте задачу по уравнению 120+65×2
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск