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Буква щ она звонкая или глухая?
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Буква щ она звонкая или глухая?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буква щ по моему глухая.
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