События истории арабов в 6-9 веках

История
События истории арабов в 6-9 веках
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) переселение Мухаммеда из Мекки в Медину (хиджра); б) завоевание Багдада турками сельджуками; в) правление Харуна ар-Рашида; г) вторжение арабов на Пиренейский полуостров.
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