Однокореные слова голубь

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Однокореные слова голубь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубь - голубятня, голубка, голубиный, голубочек.
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