Сочинение тему хорошо может видеть людей только тот их любит, срочно!!!! 10 минут

Гость: Гость:

Каждый человек - отдельная частица общества, но как к нему относятся? У людей разные отношения - кто-то кого то ненавидит, кого-то любит, кого-то уважает.. У каждого свое чувство к другому. Но все мы знаем, что самое чистое и искренее отношение у человека, который влюблен. Тот в кого он влюбен, для него самый лучший, независимо от того какие качества характеризует его, даже если это плохие черты характера, влюбенные не будет замечать этого или будет оправдывать... Ведь для него плохие качества остаются незамечанными, он ценит только самые лучшие черты. Если человек любит другого, то независимо от поступков, будь то хорошие или плохие, все равно будет любить его. Тот же пример мама... Мама до рождения любит ребенка и даже после смерти. Они всегда возле нас, все прощают нам...