Известные балейтместеры

Музыка
Известные балейтместеры
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Знаменитые балетмейстеры России и мира 19 и 20 столетий: Мариус Петипа, который внёс огромный и неоценимый вклад в русский балет; Хосе Мендес – был постановщиком во многих знаменитых театрах мира, в том числе и в Большом театре в Москве; Филиппо Тальони; Жюль Жозеф Перро – один из ярчайших представителей «романтического балета»; Гаэтано Джойя – представитель итальянской хореодрамы; Джордж Баланчин – положил начало американскому балету, а также современной балетной неоклассике, считал, что сюжет должен выражаться исключительно при помощи тел танцовщиков, а декорации и пышные костюмы – это лишнее; Михаил Барышников – внёс большой вклад в мировое балетное искусство;  Морис Бежар – один из самых ярких балетмейстеров 20 века; Марис Лиепа;  Пьер Лакотт – занимался реставрацией старинной хореографии; Игорь Моисеев – создатель первого в России профессионального ансамбля в народном жанре;  Вацлав Нижинский – был новатором в хореографическом искусстве;  Рудольф Нуриев;  Алексей Ратманский. Современные балетмейстеры мира:  Жером Бель – представитель школы современного балета; Начо Дуато;  Иржи Килиан; Анжелен Прельжокаж – яркий представитель нового французского танца. Балетмейстеры России 21 века: Борис Эйфман – создатель собственного театра; Алла Сигалова;  Людмила Семеняка;  Майя Плисецкая;  Гедеминас Таранда;  Евгений Панфилов – создатель своей балетной труппы, энтузиаст в жанре свободного танца. Все эти русские балетмейстеры очень известны не только в нашей стране, но и за рубежом. 
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