8+a-39×5=73 решите пожалуйста

Математика
8+a-39×5=73 решите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+а-39*5=73 8+а-195=73 8+а=195+73 8+а=268 а=268-8 а=260 8+260-39*5=8+260-195=268-195=73
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