8 февраля в нашей стране отмечают День Российской науки. Почему для России важно р??звитие науки? Нвпиши 7-8 предложений

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8 февраля в нашей стране отмечают День Российской науки. Почему для России важно р??звитие науки? Нвпиши 7-8 предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот день очень важен для нашей страны. Если бы не Гаука нашей страны бы не было. С помощью знаний которые мы преобритаем с помощью науки мы можем развиваться. А дальше сам :)
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