8 класс алгебра -x^2+3x-2gt; или равно 0 это номер 284 4)
Алгебра
8 класс алгебра -x^2+3x-2gt; или равно 0 это номер 284 4)
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