8 класс алгебра -x^2+3x-2gt; или равно 0 это номер 284 4)

Алгебра
8 класс алгебра -x^2+3x-2gt; или равно 0 это номер 284 4)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Материальная точка движется прямолинейно по закону S(t)=3t+2 корень t (м). Найдите скорость точки в момент времени t=9c
Ответить
Русский язык
Исправь ошибки. Объясни. Вот село высокое. (Место здесь высокое.) Это кот Пушок. (он ?? вправду, как Пушок.) Вот моя подружка роза. (А в руках подр...
Ответить
Английский язык
. Прочитайте и письменно переведите на русский язык текст: GEOTHERMAL ENERGY AND TIDAL POWER 1. Geothermal energy is the natural heat generated in ...
Ответить
Русский язык
Предложения вопрос со словом музыка звенит
Ответить
Русский язык
Составить текст со словами бурлить кла кататься кипеть бушевать озаглавить
Ответить