80 орехов, 150 яблок, 210 конфет найдите НОД

Гость: Гость:

Если надо разложить так, чтоб все продукты были разложены и ничего не осталось, то находим наибольший общий делитель чисел 80, 150, 210 80=2*2*2*2*5 150=2*3*5*5 210=2*3*5*7 НОД (80,150 и 210)=2*5=10 (подарков)-наибольшее количество В каждом подарке будет: 150:10=15 (яблок) 80:10=8 (орехов) 210:10=21(конфета)