Физика 8 класс.Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлаждении то 100 до 0 °С? Можно с подробным решением!?

Физика

Физика 8 класс.Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлаждении то 100 до 0 °С? Можно с подробным решением!?

Автор: Гость