Физика 8 класс.Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлаждении то 100 до 0 °С? Можно с подробным решением!?
Физика
Физика 8 класс.Какое количество энергии выделит вода массой 2 кг при охлаждении то 100 до 0 °С? Можно с подробным решением!?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=2кг c=4200дж/кг·°с (удельная теплоемкость воды, берем из таблиц учебника) t1=100°c t2=0°c Найти: Q=? Решение: Q=cmΔt Q=удельная теплоемкость·массу·разницу температур Q=2кг·4200Дж/кг·°с·(100°с-0°с)=840000Дж Ответ:840000Дж
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