Пожалуйста помогите нужно написать небольшой монолог на тему емхана
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите нужно написать небольшой монолог на тему емхана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Сәлеметсізбе? Бұл емхана ма? -Иә. Сізге қандай көмек керек? -Мен дәрігерге жазылайын деп едім. -Қандай? -Терапевтке -Терапевт дүйсенбі мен жұма аралығында 8 00 ден 14 00ге дейін қабылдайды. -Мені сейсенбі күнге жазыңызшы -Жақсы -Рахмет. Сау болыңыз. -Сау болыңыз. рахмет.- Это подойдет?
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