Притупляет или портит режущую корму ножа рубанка
Технология
Притупляет или портит режущую корму ножа рубанка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притупляет конечно:-)
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