Притупляет или портит режущую корму ножа рубанка

Технология
Притупляет или портит режущую корму ножа рубанка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притупляет конечно:-)
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