ПРИДУМАТЬ 4 фразеологизма

Русский язык
ПРИДУМАТЬ 4 фразеологизма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как снег на голову упал, будто собаку съел,бежит сломя голову,после дождичка в четверг,
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