Диагональ трапеции делит среднюю линию на два отрезка.основания трапеции равны в??=17,аб=19.найдите больший отрезок средней линии
Математика
Диагональ трапеции делит среднюю линию на два отрезка.основания трапеции равны в??=17,аб=19.найдите больший отрезок средней линии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ трапеции делит ее на два треугольника, в которых средняя линия трапеции является средней линией этих двух треугольников. Средняя линия треугольника равна половине половине ее стороны, найдем длины средних линий в треугольниках: MO=1/2CD MO=1/2*17 MO=8.5 OB=1/2AB OB=1/2*19 OB=9.5 - больший отрезок Ответ: OB=9.5
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