Составить рассказ из слов.ветерок с потянул реки птицы кронах в просыпаются деревьев нехотя ночь отступает лучи первые солнца заиграли.

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Составить рассказ из слов.ветерок с потянул реки птицы кронах в просыпаются деревьев нехотя ночь отступает лучи первые солнца заиграли.

Автор: Гость