Составить рассказ из слов.ветерок с потянул реки птицы кронах в просыпаются деревьев нехотя ночь отступает лучи первые солнца заиграли.
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Составить рассказ из слов.ветерок с потянул реки птицы кронах в просыпаются деревьев нехотя ночь отступает лучи первые солнца заиграли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехотя отступает ночь.Заиграли первые лучи солнца. Просыпаются птицы в кронах деревьев.Потянул с реки ветерок.
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