Составить рассказ из слов.ветерок с потянул реки птицы кронах в просыпаются деревьев нехотя ночь отступает лучи первые солнца заиграли.

Русский язык
Составить рассказ из слов.ветерок с потянул реки птицы кронах в просыпаются деревьев нехотя ночь отступает лучи первые солнца заиграли.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехотя отступает ночь.Заиграли первые лучи солнца. Просыпаются птицы в кронах деревьев.Потянул с реки ветерок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диагональ трапеции делит среднюю линию на два отрезка.основания трапеции равны в??=17,аб=19.найдите больший отрезок средней линии
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста помогите нужно написать небольшой монолог на тему емхана
Ответить
Литература
Нужен краткий пересказ богровый луг
Ответить
Технология
Притупляет или портит режущую корму ножа рубанка
Ответить
Обществознание
Удовлетворение всех потребностей человека может сделать его счастливым и способ??твовать развитию или, наоборот , привести к опустошению и потере с...
Ответить