(82 * 6 + 4928) кг = кг (33 * 10 * 1000 – 230 000 ) кг = кг 92 км – (35 200 м * 2) = м
Математика
(82 * 6 + 4928) кг = кг (33 * 10 * 1000 – 230 000 ) кг = кг 92 км – (35 200 м * 2) = м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(82 * 6 + 4.928) кг = 492 + 4.928 = 5.420 кг (33 * 10 * 1000 - 230.000) кг = 330.000 - 230.000 = 100.000 кг 92 км - (35.200 м * 2) = 92.000 м - 70.400 м = 21.600 м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
масса булавы ильи муромца равна 60 пудов а его меча в 12 раз меньше какова общая масса булавы и меча ильи муромца
Русский язык