869б расписать не надо тупо на калкуляторе
Математика
869б расписать не надо тупо на калкуляторе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Запятые потерялись В общем сначала приводишь в обычную дробь ( к примеру 1 целая 1/5 < 1*5+1 те в числителе будет 6, в знаменателе 5) и тд. Первыми действиями то, что в скобке, потом делишь каждую на свое число и в конечном итоге складываешь, что получилось и не забудь про то, что числитель должен быть меньше знаменателя. Не стала считать, ибо не было такого условия
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