Определить процент соли в растворе, если в 300 г. раствора содержится 30 г. соли
Математика
Определить процент соли в растворе, если в 300 г. раствора содержится 30 г. соли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все делить на 3. в 100 г содержится 10 г. следовательно 10%.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
Окружность с центром в точке о описана около равнобедренного треугольника ABC в ко??ором AB = BC и угол ABC = 28 найдите величину угла BOC
Українська література
Математика
Соответствии с планом работ каждый из двух бригад должна проложить 2240 километров железных путей. Производительность первой бригады - 16 километро...