Определить процент соли в растворе, если в 300 г. раствора содержится 30 г. соли

Математика
Определить процент соли в растворе, если в 300 г. раствора содержится 30 г. соли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все делить на 3. в 100 г содержится 10 г. следовательно 10%.
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