Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC в котором AB=BC и угол ABC=28 градусов. Найдите величину угла BOC
Математика
Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника ABC в котором AB=BC и угол ABC=28 градусов. Найдите величину угла BOC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол ВОС - центральный, опирающийся на ту же дугу, что и вписанный угол ВАС. Угол ВАС=углуВСА=(180-угол АВС)/2=(180-28)/2=76 Искомый угол вдвое больше найденного, т. е. угол ВОС=2×76=152. Ответ: 152.
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