Расмотрите зависемость между числами в верхнем и нежнем ряду и определи значение букв a,b,c,d верхний ряд 3;12;7;4,b;1;2,5;b Нижний ряд 7;25;a;9;21;c;6;10

Гость: Гость:

Зависимость видимо такая: число в нижнем ряду равно число в верхнем ряду, умноженное на 2 + 1. Например, 3*2+1=7 12*2+1=25 Тогда а = 15 (7*2+1) b= 10 (10* 2+1=21) c = 3 второе b (последнее число в верхнем ряду) = 4,5