Расмотрите зависемость между числами в верхнем и нежнем ряду и определи значение букв a,b,c,d верхний ряд 3;12;7;4,b;1;2,5;b Нижний ряд 7;25;a;9;21;c;6;10

Математика
Расмотрите зависемость между числами в верхнем и нежнем ряду и определи значение букв a,b,c,d верхний ряд 3;12;7;4,b;1;2,5;b Нижний ряд 7;25;a;9;21;c;6;10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависимость видимо такая: число в нижнем ряду равно число в верхнем ряду, умноженное на 2 + 1. Например, 3*2+1=7    12*2+1=25  Тогда а = 15 (7*2+1)             b= 10 (10* 2+1=21)             c = 3              второе b (последнее число в верхнем ряду) = 4,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста помогите срочно, нужно раскрыть скобки и поставить в нужное время ,это или Precent Perfect или Precent Perfect Progressive. Предложени...
Ответить
Биология
Отлечительной чертой иглокожих является наличие ... системы
Ответить
Українська мова
Скласти два речення зи словом котики
Ответить
История
Выясните,какие древнерусские города,пройдя через столетия,сохранились и сегодня.
Ответить
Русский язык
Какой из глаголов пишется с Ь на месте (?) в любом контексте? 1)сбит (?)ся 2)слуичит(?)ся 3)решит(?)ся
Ответить