Какой из глаголов пишется с Ь на месте (?) в любом контексте? 1)сбит (?)ся 2)слуичит(?)ся 3)решит(?)ся
Русский язык
Какой из глаголов пишется с Ь на месте (?) в любом контексте? 1)сбит (?)ся 2)слуичит(?)ся 3)решит(?)ся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сбиться, так как остальные глаголы могут вполне употребляться без Ь
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