Какой из глаголов пишется с Ь на месте (?) в любом контексте? 1)сбит (?)ся 2)слуичит(?)ся 3)решит(?)ся

Русский язык

Какой из глаголов пишется с Ь на месте (?) в любом контексте? 1)сбит (?)ся 2)слуичит(?)ся 3)решит(?)ся

Автор: Гость