Чему научил тебя этот рассказ ?
Литература
Чему научил тебя этот рассказ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому что нельзя обижать маленьких
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