Подскажите пожалуйста правильно . Звуко-буквенный анализ слова Шью и Пью
Русский язык
Подскажите пожалуйста правильно . Звуко-буквенный анализ слова Шью и Пью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шью-1 слога. ш[ш']-согл., глух., непарн., твёрдый., непарн. ь- звука не обозначаеть ю-[й']-согласно.,звон.,непарн.,мягкий.,непарн [у]-глас ударный Пью-1слога п[п']-согл.,глух.,парн., мяг.,парн., ь-звука не обозначать ю[й']-согл.,звон.,непарн.,мягкий.,непарн. [у]-гласно.,ударно..
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