Срочно плиз. 84 8/15-34,5
Математика
Срочно плиз. 84 8/15-34,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84цел 8/15-34,5 = 84 8/15-34,5 = 49.0(3333) (3 в периоде)
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