Сколько целых чисел кратных трем содержится в числовом промежутке (3;15]?
Математика
Сколько целых чисел кратных трем содержится в числовом промежутке (3;15]?
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Гость:
6 9 12 15 Вот и все 4 числа
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