Квадрат и треугольник имеют одинаковые периметры, чему равен периметр пятиугольника? сторона квадрата равна 3 см.
Математика
Квадрат и треугольник имеют одинаковые периметры, чему равен периметр пятиугольника? сторона квадрата равна 3 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 умножить на 5 или 3+3+3+3+3
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