Как вы поступите в следующих ситуациях: а) Вам необходимо выйти из лесного пожара; б) Перед вами горящее торфяное болото.

Гость: Гость:

В а) я бы закрыл лицо футболкой или т.п. , главное нос и рот и дальше бежал в одну сторону В б) было бы глупо тушить торфяное болото, я бы вызвал пожарных, а сам бы отошел на безопасное расстояние.