Как вы поступите в следующих ситуациях: а) Вам необходимо выйти из лесного пожара; б) Перед вами горящее торфяное болото.
Окружающий мир
Как вы поступите в следующих ситуациях: а) Вам необходимо выйти из лесного пожара; б) Перед вами горящее торфяное болото.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В а) я бы закрыл лицо футболкой или т.п. , главное нос и рот и дальше бежал в одну сторону В б) было бы глупо тушить торфяное болото, я бы вызвал пожарных, а сам бы отошел на безопасное расстояние.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Известен треугольник ABC с двумя внешними углами: ABE =104градуса, DCF=76градусов и сторо??ой AC=12см Вопрос: Найдите сторону AB треугольника ABC
Обществознание