Помогите написать сочинение на тему дедушка и бабушка

Гость: Гость:

Дедушка и бабушка- твои родственники, родители мамы/папы. Они помогут тебе в любой ситуации. Множество детей, наверное хоть раз проводили каникулы у них в деревне. Свежий воздух, травка и речки... Наконецто можно отдохнуть от городской суеты. Помни, люби всех своих родственников- бабушек, дедушек, маму и папу. А так же братьев и сестер. Ведь вы- одна семья.