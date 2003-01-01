Помогите пожалуйста! Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: NaNo2 +...+ H2O ⇒ MnO2 +...+... Определите окислитель и восстановитель

Химия
Помогите пожалуйста! Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: NaNo2 +...+ H2O ⇒ MnO2 +...+... Определите окислитель и восстановитель
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2KMnO4 + 3NaNO2 + H2O =2MnO2 +3NaNO3 + 2KOH Mn(+7) +3e = Mn(+4) |2 N(+3)-2e=N(+5). |3 KMnO4(Mn(+7)) -окислитель NaNO2(N(+3))- восстановитель
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