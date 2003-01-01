Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует вопросы местного значения муниципальных образований. При этом в соответствии со статьей ...
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует вопросы местного значения муниципальных образований. При этом в соответствии со статьей 1 Федерального закона «вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно». Статья 14 названного закона дает перечень из 37 вопросов местного значения поселений. Вправе ли муниципальное образование самостоятельно решать, какие вопросы из установленных законодательством оно принимает к своему ведению? Обязано ли муниципальное образование включать в свой устав все вопросы местного значения, установленные законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 годаНастоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его осуществления.Глава 1. Общие положенияСтатья 1. Местное самоуправление1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации.2. Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.Статья 2. Основные термины и понятия1. Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные термины и понятия:сельское поселение - один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления;
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