Подчеркни слова,которые подходят для описания сосны: светолюбивая, теневыносливая, влаголюбивая, засухоустойчивая, теплолюбивая, холодостойкая.
Окружающий мир
Подчеркни слова,которые подходят для описания сосны: светолюбивая, теневыносливая, влаголюбивая, засухоустойчивая, теплолюбивая, холодостойкая.
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Гость:
Холодостойкая,за- сухоустойчивая, влаголюбивая, светолюбивая
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