Туристы прошли 69 км.первы3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть пути прошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?
Математика
Туристы прошли 69 км.первы3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть пути прошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15 (км) - за первые три часа 69-15=54 (км) - прошли туристы за 6 часов 54/6=9 (км/ч) - скорость туристов на остальном части пути
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська література
Розкрийте роль прислі*я що постійно приказував старий Сірко для розкриття характ??ру Григорія Многогрішного ( Тигролови )
Физика
ПОЖАЛУЙСТА!!!!ПОМОГИТЕ на расстоянии от объектива проекционного аппарата нужно ??азместить экран, чтобы изображение предмета на экране было в 24...
Геометрия
Русский язык