Туристы прошли 69 км.первы3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть пути прошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?

Математика

Туристы прошли 69 км.первы3 часа они шли со скоростью 5 км/ч.Остальную часть пути прошли за 6 часов.С какой скоростью прошли туристы остальную часть пути?

Автор: Гость