Какое время и этих слов:?

Русский язык
Какое время и этих слов:?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти глаголы находятся в настоящем времени.
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