Abcd - равнобедренная трапеция, точки m, p, k, t середины её сторон. Докажите, что mpkt - ромб.

Геометрия
Abcd - равнобедренная трапеция, точки m, p, k, t середины её сторон. Докажите, что mpkt - ромб.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае, в этой равнобедренной трапеции находится паралеллограмм, т.е. ромб MPKT  Раз точки m,p,k,t - середины сторон,то у этого параллелограмма стороны будут равны. Проведём высоты в трапеции - мы увидим, как стороны будут параллельны.  А свойство ромба гласит: Ромб является параллелограммом, и его противолежащие стороны будут равны и попарно пареллельны.  Вот и доказали С:
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