Abcd - равнобедренная трапеция, точки m, p, k, t середины её сторон. Докажите, что mpkt - ромб.

Гость: Гость:

В данном случае, в этой равнобедренной трапеции находится паралеллограмм, т.е. ромб MPKT Раз точки m,p,k,t - середины сторон,то у этого параллелограмма стороны будут равны. Проведём высоты в трапеции - мы увидим, как стороны будут параллельны. А свойство ромба гласит: Ромб является параллелограммом, и его противолежащие стороны будут равны и попарно пареллельны. Вот и доказали С: